Rules to keep Tawa in the kitchen in Hindi: वास्‍तु शास्‍त्र में घर की हर प्रमुख चीज के उपयोग और रखरखाव को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं. रोटी बनाने का तवा इसमें शामिल है. हर घर में रोज रोटी बनती है और तवे को लेकर यदि कुछ वास्‍तु टिप्‍स फॉलो किए जाएं तो घर में हमेशा बरकत रहती है और मां लक्ष्‍मी की मेहरबानी से घर धन-धान्‍य से भरा रहता है. वहीं तवे के उपयोग और रखरखाव को लेकर की गईं गलतियां मुसीबतों का कारण बनती हैं.

अमीर बनने का तवे का टोटका ज्‍योतिष शास्‍त्र और वास्‍तु शास्‍त्र में रोटी बनाने के तवे को लेकर एक कारगर टोटका बताया गया है. यह टोटका मां लक्ष्‍मी की अपार कृपा दिलाता है और घर में बरकत लाता है. इसके लिए रोज रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर दूध के कुछ छींटे डालें. इसके बाद बनाई गई पहली रोटी गाय को खिलाएं. ऐसा करने से घर हमेशा धन-धान्‍य से भरा रहता है. तवे से जुड़े कुछ अन्‍य जरूरी नियम - रोटी बनाने के बाद कभी भी तवा ऐसे ही रखा ना छोड़ें, बल्कि उसे साफ करके सही स्‍थान पर रखें, वरना घर के मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. खासतौर पर रात के समय तवा और कड़ाही को गंदा ना छोड़ें. इससे राहु बुरा फल देता है. - रोटी बनाने के लिए जब भी तवे को पहली बार गैस पर रखें, उस पर थोड़ा सा सादा नमक डालें. ऐसा करने से कई वास्‍तु दोष दूर होते हैं. - हमेशा पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्‍ते को खिलाएं. ऐसा करने से कई संकट टल जाते हैं और सभी देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है. - रोटी बनाने के बाद तवे को साफ करके ऐसे स्‍थान पर रखें, जहां से वह किसी बाहरी को नजर ना आए. तवे को छिपा कर रखना चाहिए. - तवे को हमेशा आड़ा करके रखें. इसे खड़ा करके रखना अच्‍छा नहीं होता है. - तवा को खाना बनाने के बाद दायीं ओर रखना अच्‍छा होता है. - गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली छन्‍न की आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)