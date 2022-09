Vastu Tips: घर में इस जगह पर रखें ये फूल, आर्थिक संकट हो जाएंगे दूर, होगी धनवर्षा

Vastu Tips to End The Financial Crisis: भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों का बहुत ऊंचा स्थान रहा है. हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों की पूजा की जाती है. देवी-देवताओं की पूजा साम्रगी का भी फूल-पत्तियां अहम हिस्सा है. कई वास्तु और ज्योतिष उपायों में विभिन्न फूलों का प्रयोग बहुत लाभदायक माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताया गया है जिनके पौधे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होती है. इन्हीं में से एक हैं पलाश का फूल.

मान्यता है कि पलाश के फूल में त्रिदेव वास करते हैं. यह फूल चमत्कारी गुण रखते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप पलाश के फूल घर में रखते हैं तो आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन की कमी कभी नहीं होती है. जानते हैं पलाश के फूल के कुछ चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी में कर सकते हैं धनवर्षा-

आर्थिक खुशहाली लाने के लिए उपाय

पलाश का एक फूल और नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में उस जगह रखना चाहिए जहां आप पैसे (जैसे तिजोरी) रखते हैं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर बनी रहेगी.

यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी कमी न हो तो प्रत्येक शुक्रवार को पलाश के फूलों की पूजा करें. ऐसा करने मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं.

बीमारी ठीक करने का उपाय

यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो रविवार के दिन पलाश के पेड़ की जड़ लेकर इसमें सूती धागा लपेट कर दाहिने हाथ पर बांध लेना चाहिए.

ग्रहों की शांति के लिए

पलाश के पेड़ की लकड़ी से हवन पूजन करने पर ग्रहों का दुष्प्रभाव खत्म होता है और सारे कार्य सिद्ध होते हैं.

