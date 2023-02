Maa Lakshmi Remedy: ये काम माने जाते हैं बेहद अशुभ, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल न करें; दरिद्रता से होगा सामना

How to Attract Money at Home: इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अगर वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करें तो सफलता हाथ नहीं लगती है. वास्तु शास्त्र के नियम इंसान की जिंदगी में काफी असर रखते हैं. ऐसे में जरूरी है कि इनको जीवन में उतार लिया जाए. जो लोग इन नियमों को अनदेखा करते हैं, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिनको सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए.

दरवाजा

शाम के समय अगर कोई गरीब या जरूरतमंद आपके दरवाजे पर भोजन की लालसा या किसी अन्य कार्य की वजह से आए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटाएं. ऐसे लोगों को सामर्थ्यनुसार दान करना चाहिए.

शाम के समय मुख्य दरवाजे को थोड़ी देर के लिए खोलकर रखना चाहिए. सूर्यास्त के समय दरवाजा बंद करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं. ऐसे में मां लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूरी है कि घर के मुख्य द्वार को थोड़ी देर के लिए खोलकर रखें.

तुलसी

शाम के समय तुलसी के पौधे के पत्तों का नहीं छुना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं, जिससे इंसान को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. शाम के समय भूलकर भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि शाम को उधार दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं. ऐसे में जो भी लेनदेन हो शाम से पहले ही कर लें.

