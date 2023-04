मई के पहले हफ्ते से ही काटेंगे चांदी! टैरो राशिफल से जानें किन लोगों को होगा बंपर लाभ

Weekly Tarot Card Reading 1 to 6 May 2023 in Hindi: टैरो कार्ड्स के अनुसार मई महीना का पहला सप्‍ताह कुछ राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है. इन जातकों को शुक्र गोचर समेत अन्‍य ग्रह दशाएं 1 से 6 मई 2023 तक बहुत लाभ देंगी. आइए जानते हैं साप्‍ताहिक टैरो राशिफल के अनुसार यह सप्‍ताह सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.

मेष राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह मेष राशि वालों को बड़ा धन लाभ कराएगा. अपने लक्ष्य को लेकर सतर्क रहेंगे तो उसे पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा. वृषभ राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार वृषभ राशि वालों को इस हफ्ते बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए. सेहत संबंधी समस्या हो सकती है. हालांकि करियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा. मिथुन राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार मिथुन राशि वालों को किसी काम में सफलता मिल सकती है. करियर में उन्नति होगी. कर्क राशि: साप्‍ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार कर्क राशि वालों की इस हफ्ते सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी. कारोबार अच्छा चलेगा. सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों को लाभ होगा. सिंह राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड के अनुसार सिंह राशि वालों को यह समय सावधानी से निकालना चाहिए. आपकी योजना के मुताबिक काम पूरे नहीं होंगे. हालांकि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं. पिता से विवाद होने की आशंका है. कन्या राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार इस सप्ताह आपका प्रभाव करिश्मा और रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ी हुई रहेंगी. घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. जीवन में सुख शांति रहेगी. तुला राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार मई का पहला हफ्ता आपको लाभ देगा. मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र में सक्रिय लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं. कारोबार में उन्नति होगी. उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. वृश्चिक राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स अनुसार मई के पहले सप्ताह आपका मन धर्म-कर्म ज्यादा लगेगा. वर्कप्लेस पर माहौल अच्छा रहेगा. आपकी सबसे बनेगी. लव कपल अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. धनु राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार मई के पहले सप्ताह में आपके निजी संबंध बेहतर होंगे. पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. हालांकि अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा. आर्थिक समस्या हो सकती है. मकर राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड का पहला सप्‍ताह नौकरी करने वाले जातकों के लिए शुभ रहेगा. आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे. आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. सेहत का ध्यान रखें. कुंभ राशि: साप्ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार मई के पहले सप्ताह में आपके अटके हुए काम पूरे होंगे. यदि आप टाइम मैनेजमेंट करने में सफल रहे तो हर काम समय पर करने में सफल रहेंगे. वैवाहिक जीवन में समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. मीन राशि: साप्‍ताहिक टैरो कार्ड्स के अनुसार इस सप्‍ताह जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें. नौकरी करने वालों के लिए तरक्‍की के नए रास्‍ते खुलेंगे. नया घर-गाड़ी खरीद सकते हैं. धन लाभ होगा. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)