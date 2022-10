Air Pollution: कार के भीतर भी एयर पॉल्यूशन का खतरा, शीशे बंद करना काफी नहीं, तुरंत अपनाएं यह Trick

How to avoid Air pollution in car: हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में आबो-हवा जहरीली हो गई है. राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी है. चारों तरफ धुंध और धुंआ नजर आ रहा है. ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी में बैठकर आप सुरक्षित हैं तो आप गलत सोच रहे हैं. सिर्फ गाड़ी के शीशे बंद कर लेना ही काफी नहीं है, अगर आपको इस खतरनाक वायु प्रदूषण से बचना है तो कार में नीचे बताए गए टिप्स का इस्तेमाल करें.

1. एयर प्यूरीफायर

इन दिनों कई गाड़ियों में एयर प्यूरीफायर इन बिल्ट मिलने लगा है. यानी कंपनियां गाड़ी में एक एयर प्यूरीफायर को फिट करके देती हैं, जिसका इस्तेमाल ऐसे समय पर जरूर किया जाना चाहिए. अगर आपकी गाड़ी में यह फीचर नहीं है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मार्केट से अलग से भी एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं. करीब 5000 रुपये की कीमत में आपको कार के लिए एक औसत एयर प्योरीफायर मिल जाएगा.

2. शीशे बंद करके दबाएं यह बटन

आप गाड़ी के शीशे बंद करके धीमा स्पीड पर AC या ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि ध्यान रहे कि साथ में रिसर्कुलेशन (Recirculation) का बटन जरूर दबाएं. यह बटन कार में बाहर से आने वाली हवा को रोकता है और केबिन के अंदर की हवा को ही रिसर्कुलेट करता रहता है. इसका इस्तेमाल अपने केबिन में प्रदूषण को अंदर घुसने से रोकने के लिए किया जा सकता है.

3. मास्क का प्रयोग करें

आप भले ही कार के अंदर बैठे हों, लेकिन फिर भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. यह मास्क एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. कार के अंदर भी इसका इस्तेमाल करें और बाहर निकलते समय तो मास्क बिलकुल न भूलें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर