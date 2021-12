वादा निभाना कोई आनंद महिंद्रा से सीखे, इस 'जुगाड़' को देंगे अपनी रिसर्च वैली में जगह

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के शख्स ने कबाड़ को जोड़कर एक अनोखा चार-पहिया वाहन तैयार किया है और इस जुगाड़ ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, आनंद महिंद्रा का ध्यान खींचा है. हिस्टोरिकानो नाम के एक यूट्यूब चैनल पर पब्लिश एक वीडियो के हिसाब से दत्तात्रेय लोहार ने बहुत कम पढ़े-लिखे होने के बाद भी सिर्फ अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए ये गाड़ी बनाई है. इस वीडियो को देखते ही आनंद महिंद्रा बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है. उन्होंने पहले ट्वीट में कहा, "ये व्हीकल किसी भी नियम पर खरा नहीं उतरता, लेकिन मैं लोगों की सरलता और क्षमता को सीज नहीं कर सकता. और गाड़ियों के प्रति उनके लगा को भी, इसकी फ्रंट ग्रिल जानी-पहचानी सी लगती है."

This clearly doesn’t meet with any of the regulations but I will never cease to admire the ingenuity and ‘more with less’ capabilities of our people. And their passion for mobility—not to mention the familiar front grille pic.twitter.com/oFkD3SvsDt

45 सेकंड के इस वीडियो में महाराष्ट्र के देवराष्ट्रे गांव के दत्तात्रेय लोहार ने बताया है कि कैसे ये जुगाड़ का वाहन काम करता है. बताया गया है कि 60,000 रुपये लागत से इस वाहन का निर्माण किया गया है जो किक से स्टार्ट होता है जो सिर्फ दो-पहिया वाहनों में देखने को मिलता है. यूरोप में चलने वाले वाहनों की तर्ज पर ये जुगाड़ भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है और इसे खराब कारों के पुर्जों को मिलाकर बनाया गया है.

Local authorities will sooner or later stop him from plying the vehicle since it flouts regulations. I’ll personally offer him a Bolero in exchange. His creation can be displayed at MahindraResearchValley to inspire us, since ‘resourcefulness’ means doing more with less resources https://t.co/mibZTGjMPp

— anand mahindra (@anandmahindra) December 22, 2021