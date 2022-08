ड्राइविंग सीखने के लिए खरीद रहे सेकेंड हैंड कार? मत कर बैठना ये एक गलती, पड़ेगी भारी

Used car for new driver: कार खरीदना तो बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन कार चलाना सीखना भी एक मुश्किल काम है. लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी ड्राइविंग सीखें तो किसी पुरानी कार का इस्तेमाल करें. नई कार में नुकसान होने का डर बना रहता है. हालांकि ड्राइविंग के लिए सेकेंड हैंड कार खरीदते समय बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं. ड्राइविंग के लिए पुरानी कार खरीदते समय आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि जरा सी गलती पर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

1. कैसा हो गाड़ी का साइज?

अगर ड्राइविंग सीखने के लिए पुरानी कार खरीद रहे हैं, तो इसका साइज काफी मायने रखता है. कार साइज में छोटी होनी चाहिए, जिससे आपको ट्राफिक के बीच चलाने और इसे पार्क करने में असुविधा न हो.

2. ज्यादा पावरफुल न हो

गाड़ी ज्यादा पावरफुल इंजन वाली नहीं होनी चाहिए. नए ड्राइवर्स के लिए कार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. गाड़ी अगर ज्यादा पावरफुल होगी तो एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकती है.

3. ज्यादा महंगी ना हो

प्रैक्टिस के लिए बहुत महंगी कार न खरीदें. यह एक औसत कीमत वाली होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना पर आपका ज्यादा नुकसान न हो. हालांकि ध्यान रहे कि कार की कंडिशन ज्यादा भी खराब न हो.

4. ज्यादा फीचर लोडेड न हो

कार ज्यादा फीचर लोडेड भी नहीं होनी चाहिए. नए ड्राइवर्स को फीचर्स की कम जानकारी होती है, जिस वजह से उनके लिए कई बार मुश्किल हो सकती है. गाड़ी जितनी मैनुअल होगी, उतनी आपको आसानी रहेगी.

5. पॉपुलर गाड़ी खरीदें

बेहतर होगा कि उन गाड़ियों को खरीदा जाए जो बाजार में ज्यादा दिखती और बिकती हों. अगर कार में कोई खराबी आती है तो आपको आसानी से इसके पार्ट्स और मैकेनिक मिल जाएंगे.

