Car-Bike Tyre Care: गाड़ी के टायर जल्दी घिसने से हैं परेशान? अपना लें ये 5 टिप्स, सालों साल नहीं होगी दिक्कत

How To Take Care Of Tyres: इंसान जैसे-तैसे पाई-पाई जोड़कर परिवार के लिए वाहन खरीदने का सपना पूरा करता है. लेकिन अगर उसके पार्ट्स खासकर टायर जल्दी जल्दी खराब होने लगे तो बात चिंता की हो जाती है. टायर खराब होने में कंपनी से ज्यादा हमारी लापरवाही शामिल होती है. आइए आज आपको वे 5 टिप्स (Car-Bike Tyre Care) बताते हैं, जिनपर चलकर आप अपनी गाड़ी के टायर्स को सालों साल तक चला सकते हैं.

मॉडिफाई करवाने से बचें

वाहन खरीदने के बाद कई लोग उसे मॉडिफाइड करवाने के लिए अलग से टायर लगवा लेते हैं. अक्सर ऐसे टायर वाहन साइज में छोटे या बड़े होते हैं. ऐसे टायर लगवाने से गाड़ी के माइलेज और इंजन पर तो असर पड़ता ही है. साथ ही वे टायर (Car-Bike Tyre Care) भी जल्दी जल्दी घिसते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

एयर प्रेशर का रखें खास ख्याल

आपका टायर कितना चलेगा, यह उसमें भरे एयर प्रेशर पर भी काफी हद तक निर्भर करता है. अगर टायर में हवा पूरी न भरी हो तो उस पर दबाव ज्यादा पड़ता है और वह जल्दी घिसता है. लिहाजा आपको हर 10-12 दिन में अपनी बाइक-कार के टायर (Car-Bike Tyre Care) के एयर प्रेशर को चेक करवाते रहना चाहिए. जिससे वह लंबे समय तक चल सके.

टायरों की जगह बदलते रहें

गाड़ी में लगे टायरों की जगह बदलने का भी उनकी उम्र से संबंध होता है. अमूमन बाइक-कार के अगले टायरों के बजाय पिछले टायर ज्यादा घिसते हैं. ऐसे में उन्हें फेंकने के बजाय आगे लगवा लें और पीछे के लिए नए टायर (Car-Bike Tyre Care) ले आएं. ऐसा करने से आप अपनी गाड़ी के टायरों की उम्र भी बढ़ा पाएंगे और पैसों की भी बचत होगी.

टायर सीलेंट का करें प्रयोग

रास्ते में टायर पंक्चर होने पर लगवाने के बजाय टायर सीलेंट का प्रयोग करें. ऐसा करने पर पंक्चर तुरंत ठीक हो जाता है और एयर प्रेशर का भी नुकसान नहीं होता. अगर आप लंबे सफर पर निकल रहे हों तो टायर सीलेंट हमेशा एक बढ़िया ऑप्शन रहता है.

कब बदलें गाड़ी का टायर?

अमूमन बाइक-कार का टायर 40 हजार किलोमीटर तक ही चल पाता है. उसके बाद उसे बदलवा लेने में ही समझदारी होती है. ऐसा न करने पर वह रास्ते में पंक्चर होकर कहीं भी आपको धोखा दे सकता है. आप टायरों (Car-Bike Tyre Care) के घिसने का अंदाजा उनकी मोटाई घटने से भी लगा सकते हैं.

