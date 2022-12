Car Buying Guide: नया मॉडल आने पर पुरानी कारों का क्या करती है Dealership? इस ट्रिक में फंस जाते हैं ग्राहक

What Dealership Do with Old Car: जिस तेजी से भारत में कारों की बिक्री बढ़ रही है, कंपनियां उसी तेजी से नए मॉडल्स को भी लॉन्च कर रही है. मारुति से लेकर हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां लगातार अपने पोर्टफोलियो में नए मॉडल्स को जोड़ रही हैं. साथ ही जो मॉडल्स थोड़े पुराने होने लगे हैं, उन्हें अपडेट करके नए अवतार में भी लाया जा रहा है. मारुति ने साल 2022 में अपनी बलेनो से लेकर ब्रेजा और XL6 जैसी कारों को नए अवतार में पेश किया. इसी तरह हुंडई अपने Venue का नया मॉडल लेकर आई. ऐसे में बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब किसी कार का नया मॉडल लॉन्च होता है, तो पुरानी कारों का आखिर क्या होता है. क्या डीलरशिप उन्हें कबाड़ समझकर फेंक देती है या कुछ और किया जाता है. आइए जानते हैं.

यह Trick अपनाती है कंपनी

कंपनियां जिस संख्या में कारों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए पुरानी कारों को कबाड़ समझकर फेंक देता घाटे का सौदा हो सकता है. इसलिए कंपनियां एक प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करती है. दरअसल, किसी भी कार को नए अवतार में लाने से पहले ही Dealership पर पुराना स्टॉक खाली करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. नया मॉडल आने से पहले ही आमतौर पर कारों पर विशेष डिस्काउंट ऑफर किया जाता है.

अगर गाड़ियां ज्यादा संख्या में हैं तो डिस्काउंट भी बड़ा होता है. कुछ मॉडल्स पर तो डिस्काउंट 20% तक कर दिया जाता है. ऐसे में ग्राहक डिस्काउंट को देखकर खुश हो जाते हैं और जमकर कारों को खरीदते हैं. जबकि कुछ लोग अपनी सपनों की कार को फेसलिफ्ट पाने के लिए इंतजार करना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें नए फीचर्स वाली कार मिल सके.

उदाहरण से समझें

उदाहरण के लिए- मारुति ब्रेजा को साल 2022 में नए अवतार में लाया गया था. इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था. नए अवतार में इसमें सनरूफ से लेकर 360 डिग्री कैमरा, और हेडअप डिस्प्ले समेत ढेर सारे फीचर्स जोड़े गए थे. ऐसे में कंपनी 5-6 महीने पहले से ही 2020 मॉडल पर डिस्काउंट ऑफर करती आ रही थी. ऐसे में कंपनी के लिए पुराना स्टॉक खाली करना आसान हो गया. फिर लॉन्च से पहले ही कंपनी ने नई गाड़ी के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया था.

