Challan: कार-बाइक चलाने वाले सावधान! इन 4 गलतियों की वजह से कट रहे चालान, तुरंत देखें लिस्ट

Delhi Traffic Police Challan News: दिल्ली पुलिस देश की राजधानी में सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर पूरजोर प्रयास कर रही है. पुलिस ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जागरुकता अभियान चला रही है, बल्कि गलती करने वालों को सजा भी दे रही है. ट्रैफिक पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान (Challan) काट रही है. पुलिस ने बीते कुछ दिनों में सैकड़ों लोगों का चालान काटा है. अपने ट्वीटर हैंडल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने उन 4 नियमों के बारे में बताया, जिन्हें लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है. आइए जानते हैं उनके बारे में:

इन 4 गलतियों की वजह से कट रहे चालान

फिलहाल दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा फोकस दो नियमों को लेकर है. यह दो नियम गाड़ी के काले शीशे और रियर सीट बेल्ट से जुड़ा है. कई लोग अभी भी गाड़ी के शीशे पर फिल्म चढ़ाकर घूम रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है. इसके अलावा रियर सीट बेल्ट न लगाने पर भी चालान काटे जा रहे हैं.

Today, #DelhiTrafficPolice fined 65 for tinted glass, 01 for minor driving, 25 for rear passengers not wearing seat belts and 273 for driving on the wrong side.#IssFilmParAwardNahi#FollowTrafficRules pic.twitter.com/obbmYf8O2o

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 22, 2022