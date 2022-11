SUV खरीदें या MPV कार, आपकी जरूरत के हिसाब से कौन-सी सही? यहां है जवाब

SUV vs MPV Car, Which One to Buy: इन दिनों भारत में एसयूवी गाड़ियों की भारी डिमांड है. एक के बाद एक कंपनियां नई एसयूवी कारों को लॉन्च कर रही हैं. इसके अलावा मार्केट में हैचबैक और एमपीवी गाड़ियां भी बिकती हैं. एसयूवी के मुकाबले पर एमपीवी कारों को ज्यादा देखा जाता है. ये दोनों ही तरह की गाड़ियां साइज में काफी बड़ी होती हैं. ऐसे में बहुत से लोग नई कार खरीदते समय कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वह एसयूवी खरीदें या एमपीवी कार. हालांकि इन दोनों ही गाड़ियों की अपनी खासियत और जरूरत है. आइए जानते हैं आपके लिए कौन-सी बढ़िया रहेगी.

SUV यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल

एसयूवी कारों का मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है. इस सेगमेंट की कारें एडवेंचर और स्पोर्ट्स क्षमताओं से लैस होती हैं. इनमें आपको बढ़िया ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इस तरह की गाड़ियां मुश्किल रास्तों पर जाने के लिए आसान रहती हैं. कुछ एसयूवी तो ऑफ रोडिंग की भी क्षमता रखती हैं. यानी आप इन्हें पहाड़ी, कीचड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ले जा सकते हैं. एसयूवी भी कई कैटेगरी में आने लगी हैं. सबसे ज्यादा चलन माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी का है. एसयूवी के कुछ उदाहरण- महिंद्रा थार, टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा आती हैं.

SUV यानी मल्टी पर्पज व्हीकल

एमपीवी कारों का मतलब मल्टी पर्पज व्हीकल होता है. इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जा सकता है. इनमें आपको ज्यादा स्पेस दिया जाता है और बाकी कारों के मुकाबले इनमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं. भारत में अधिकांश MPV कारें 6 या 7 सीटर होती हैं. इनमें यात्रियों के बैठने के लिए तीन रॉ होती हैं. आप चाहें तो तीसरी रॉ को फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं. MPV कारों को खासतौर पर बड़ी फैमिली वाले या कमर्शियल यूज के लिए ज्यादा खरीदा जाता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर