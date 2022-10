Diwali पर चलती गाड़ी में फोड़ने लगा बम, डिक्की पर रखकर खूब उड़ाए रॉकेट, और फिर हुआ ऐसा...

Firecrackers in Moving Car: दो साल से कोविड-19 महामारी से परेशान लोगों ने इस बार दिवाली काफी उत्साह से मनाई है. वायु प्रदूषण के चलते भले ही कई जगहों पर पटाखे बैन रहे हों, लेकिन लोगों ने आतिशबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी. अब दिवाली से जुड़े कई वीडियोज सामने आ रहे हैं, जो बताते हैं कि कुछ लोगों ने हदें ही पार कर दी. गुरुग्राम ने एक शख्स ने दिवाली के नाम पर कई लोगों की जान खतरे में डाल दी. इस व्यक्ति ने चलती गाड़ी में आतिशबाजी शुरू कर दी. उसने अपनी गाड़ी के बोनट पर रखकर रॉकेट छोड़े, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया. गुरुग्राम पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. घटना साइबरहब गुरुग्राम की बताई जा रही है. इसमें एक चलती कार को बूट के ऊपर रखे एक बॉक्स से पटाखे फोड़ते हुए दिखाया गया है. वीडियो को एक अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया जो कार का पीछा कर रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस ने कार मालिक की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है. हालांकि, मालिक का दावा है कि उसने कार को हाल ही में किसी और को बेच दिया.

