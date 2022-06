Most Expensive Scooters: भारत में बिकने वाले सबसे महंगे 5 स्कूटर्स, एक की कीमत में आ सकती हैं दो वैगनआर कारें

Five Most Expensive Scooters In India: भारत में दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करोड़ों में है. देश की बहुत बड़ी आबादी दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल करती है. स्कूटर भी दो पहिया वाहनों में आते हैं. स्कूटर को उन लोगों के लिए आने-जाने का व्यावहारिक साधन माना जाता है, जो यात्रा में सामान और बैग कैरी करना चाहते हैं या फिर बाइक के मुकाबले ज्यादा आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं. हालांकि, स्कूटर भी काफी महंगे-महंगे आते हैं. चलिए, आज भारत में बिकने वाले पांच सबसे महंगे स्कूटर्स के बारे में आपको बताते हैं.

Aprilia SXR 160

अप्रिलिया एसएक्सआर 160 की कीमत 1.41 लाख रुपये है. इसमें 160cc इंजन है, जो 10.7bhp मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है. मैक्सी-स्कूटर होने के नाते इसका फ्रंट बहुत आकर्षक है. इसमें लंबी विंडस्क्रीन के साथ स्मार्ट एलईडी डीआरएल और हेडलैंप मिलते हैं. यह ट्यूबलेस टायर्स के साथ 12-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलता है.

Vespa Racing Sixties 150

वेस्पा रेसिंग सिक्सटीज 150 की कीमत 1.51 लाख रुपये है. इसमें 150cc इंजन मिलता है. इसमें एक छोटे इंजन वाला वेरिएंट भी आता है, जिसमे 125cc का इंजन होता है. इसमें गोल्डन एलॉय मिलते हैं और आयताकार हेडलैम्प मिलते हैं. 150cc, थ्री-वाल्व इंजन 10.3bhp की मैक्सिमम पावर और 10.6Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

Vespa Elegante 150 FL

Vespa Elegante 150 एफएल की कीमत 1.54 लाख रुपये है. इस स्कूटर में भी 150cc का इंजन मिलता है, जो वेस्पा रेसिंग सिक्सटीज 150 के बराबर ही पावर और टॉर्क आउटपुट देता है. हालांकि, Elegante का डिज़ाइन अलग है. इसमें सर्कुलर हेडलैंप और बड़ी सी-आकार की विंडस्क्रीन है। इसमें टू-पीस सीट है.

Keeway Sixties 300i & Vieste 300

Keeway Sixties 300i & Vieste 300 की कीमत 2.99 लाख रुपये है. हंगरी स्थित दोपहिया निर्माता ने पिछले महीने तीन उत्पादों को भारत में पेश किया है, जिनमें से दो 300cc स्कूटर- सिक्सटीज़ 300i और Vieste 300 हैं. Keeway Sixties 300i एक रेट्रो-स्टाइल स्कूटर है जबकि Vieste 300 एक आधुनिक मैक्सी-स्कूटर है.

BMW C 400 GT

BMW C 400 GT की कीमत 10.40 लाख रुपये है. इतने में दो वैगनआर आराम से खरीदी जा सकती हैं. इसमें 350cc, सिंगल-सिलेंडर, वाटर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 33.5bhp और 35Nm आउटपुट देता है. इसमें फुल कलर टीएफटी डिस्प्ले मिलती है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करती है.

