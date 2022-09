Driving Licence: घर बैठे कर सकते हैं DL के लिए अप्लाई, नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर, जानें तरीका

Apply Driving License Online: सड़क पर वाहन चलाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) है. अगर आपके पास अभी तक लाइसेंस नहीं है, तो आपको पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा. इसके लिए आप RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) जाकर अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही, भारत सरकार आपको डिजिटल तरीके से भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की सुविधा देती है.

कोई भी व्यक्ति DL के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इसके लिए आपको RTO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे और ना ही किसी एजेंट को पैसे देने होंगे. हालांकि इस तरीके से आप एक लर्नर लाइसेंस पा सकते हैं. इसे आप 6 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस में अपग्रेड करा पाएंगे. जानते हैं तरीका:

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

स्टेप 1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do)

स्टेप 2: अब अपना राज्य सिलेक्ट करें.

स्टेप 3: “Apply for a Learner’s License” ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आधार ऑप्शन के साथ आवेदक का चयन करें.

स्टेप 5: अब no driving license issued in India विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 6: Submit बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 7: Submit via Aadhaar authentication पर क्लिक करें और Submit करें.

स्टेप 8: अपनी आधार कार्ड डिटेल्स और मोबाइल नंबर दर्ज करें और Generate OTP पर क्लिक करें.

स्टेप 9: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिले ओटीपी को दर्ज करें.

स्टेप 10: नियम और शर्तों को स्वीकार करें और फिर Authentication बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 11: लाइसेंस फीस का पेमेंट करने के का विकल्प चुनें.

स्टेप 12: टेस्ट आगे बढ़ाने के लिए 10 मिनट का अनिवार्य ड्राइविंग निर्देश वीडियो देखें.

स्टेप 13: वीडियो खत्म के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP और पासवर्ड मिलेगा.

स्टेप 14: दिए गए फॉर्म को पूरा करें और टेस्ट के साथ आगे बढ़ें.

स्टेप 15: अपने डिवाइस के फ्रंट कैमरे सही पोजिशन में करने के बाद टेस्ट शुरू करें.

स्टेप 16: टेस्ट पास करने के लिए आपको 10 में से कम से कम 6 सवालों के सही जवाब देने होंगे.

स्टेप 17: यदि आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होगा.

स्टेप 18: टेस्ट पूरा होने के बाद आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा.

