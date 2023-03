E-Challan: चुपके से कट रहे कार-बाइक के चालान, कहीं आप भी तो नहीं धरे गए, ऐसे कीजिए ऑनलाइन चेक

How to Check Vehicle Challan: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग हर कोई जल्दी में है. सभी अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या कहीं और. इसकी वजह से लोग अक्सर पर्सनल वाहनों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. हालांकि अगर वाहन चलाते समय आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपका चालान कट सकता है. अक्सर ट्रैफिक पुलिस अपने फोन में उन लोगों की तस्वीरें क्लिक कर लेती है, जो किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हों और फिर चालान काट दिया जाता है. इसके अलावा, जगह-जगह लगे ट्रैफिक कैमरा भी आपका चालान काट सकते हैं.

इलेक्ट्रिक तरीके से काटे गए चालान को ई-चालान (E-Challan) कहा जाता है. कई बार हमारा चालान कट जाता है और हमें पता भी नहीं होता. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक चालान नहीं भरेंगे, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं. इसलिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर तुरंत जाकर अपनी कार या बाइक का चालान चेक करे लें और उसका भुगतान कर दें. यहां हम आपको इसका तरीका (How to check my Challan Online) बता रहे हैं.

ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपना चालान

स्टेप 1: यह जांचने के लिए कि क्या आपके वाहन का कोई चालान कटा है या नहीं, आपको आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: पोर्टल पर, "Get Challan Status" ऑप्शन पर क्लिक करें. आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे: चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस.

स्टेप 3: "वाहन नंबर" विकल्प चुनें और अपना वाहन नंबर दर्ज करें. इसके अलावा चेसिस या इंजन नंबर के अंतिम 5 डिजिट दर्ज अक्षर इनपुट करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें और "Get Details" बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आप देखेंगे कि आपके वाहन पर कोई जुर्माना है या नहीं और जुर्माने की राशि, यदि कोई है तो.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे