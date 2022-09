Petrol Quality Check: घर बैठे बिना झंझट ऐसे चेक करें कि पेट्रोल प्योर है या मिलावटी, बहुत ही आसान है तरीका

How To Check Petrol Quality At Home: इन दिनों पेट्रोल काफी महंगा हो चुका है. कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा हैं. पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से लोग परेशान हैं. ऐसी में जरा सोचिए कि आप इतना महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं और इसके बाद भी आपको प्योर पेट्रोल ना मिले तो आपको कैसा महसूस होगा. जाहिर है कि आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे. इसीलिए, आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप कैसे पेट्रोल के प्योर होने या फिर मिलावटी होने का पता लगा सकते हैं. पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, हम वही तरीका आपको भी बताएंगे. इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे भी पेट्रोल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि आपने अपने वाहन में जो पेट्रोल डलवाया है, वह प्योर है या फिर उसमें मिलावट की गई है.

फिल्टर पेपर टेस्ट करें

हो सकता है कि आपने पहले भी फिल्टर पेपर टेस्ट के बारे में सुना हो. यह पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है. आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने वाहन से पेट्रोल की कुछ बूंदे लेकर फिल्टर पेपर पर डालनी है. इसे करीब 1 मिनट के लिए छोड़ दें. अब अगर पेट्रोल बिना कोई दाग छोड़ें फिल्टर पेपर से उड़ गया तो समझिए कि आपका पेट्रोल प्योर है और अगर पेट्रोल ने फिल्टर पेपर पर गहरा दाग छोड़ दिया तो समझिए कि उसमें मिलावट की गई है. ऐसी स्थिति में आप संबंधित अथॉरिटी (कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट) से उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं, जहां से अपने पेट्रोल डलवाया था.

इंजन के लिए खतरनाक होता है मिलावटी पेट्रोल

गौरतलब है कि मिलावटी पेट्रोल गाड़ी के इंजन के लिए खतरनाक होता है. अगर गाड़ी में लगातार मिलावटी पेट्रोल डलता रहे तो उसके इंजन के जल्दी खराब होने की संभावना ज्यादा होगी. जबकि, अगर प्योर पेट्रोल इस्तेमाल किया जाएगा तो इंजन की उम्र बढ़ती है. इसीलिए, आप चाहें तो जिस पेट्रोल पंप से आप ज्यादातर पेट्रोल डलवाते हैं, उसके पेट्रोल का फिल्टर पेपर टेस्ट कर सकते हैं.

