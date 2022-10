Second Hand Car: पुरानी कार के मिलेंगे दोगुने दाम, बेचने से पहले जरूर कर लेना ये 3 काम

Best way to sell used car 2022: कुछ लोगों को सिर्फ पुरानी गाड़ियां खरीदना ही पसंद आता है. कई मामलों में एक नई गाड़ी के मुकाबले पुरानी कार को खरीदना फायदे का सौदा साबित होता है. बड़ी संख्या में लोग गाड़ी को कुछ साल चला कर उसे बेच देते हैं और फिर दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं. हर कोई चाहता है कि जब उनकी पुरानी गाड़ी बिक रही हो तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले. लेकिन ढेर सारे सेकंड हैंड कार फ्लेटफॉर्म्स होने की वजह से अब कंपटीशन काफी बढ़ गया है. यहां हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पुरानी गाड़ी भी अच्छे दाम में बिक जाएगी.

1. डॉक्युमेंट्स

अपनी गाड़ी को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए जरूरी है कि आप सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें. आपके पास कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेकर, इंश्योरेंस, सर्विस हिस्ट्री और प्रदूषण प्रमाण पत्र होने चाहिए. इससे कार खरीदने वाले को यकीन होता है कि वह सही खरीदार से डील कर रहा है.

2. कार की सर्विस

कार बेचने से पहले इसकी सर्विस जरूर कराएं. सर्विस के दौरान गाड़ी की कमियों को दूर कर दिया जाता है. इससे अगर कोई गाड़ी चलाकर देखे तो इसे अच्छी परफॉर्मेंस मिले. गाड़ी में अगर कोई जरूरी पार्ट डलना है तो वह भी डलवा लें. कार की सर्विस हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी जरूरी है. यह बताता है कि आपने गाड़ी की कितनी देखभाल की है.

3. चमकती कार का ज्यादा दाम

आपकी गाड़ी सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर से भी चमकती होनी चाहिए. कार में कोई टूट-फूट न हो तो अच्छा है. आप थोड़ी बहुत खर्चा कराकर इसमें डेंटिंग-पेंटिंग का काम भी करा सकते हैं. खराब हालत वाली गाड़ी को देख खरीदार पर गलत प्रभाव पड़ता है.

4. कीमत

इसके अलावा, जितनी कीमत आपने गाड़ी की सोच रखी है, उससे थोड़ी ज्यादा कीमत ग्राहक से मांगें ताकि नेगोशिएशन में आपको उतनी कीमत मिल जाए, जितनी आप चाहते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर