Bike Tips: बिना किक और सेल्फ के भी स्टार्ट कर सकते हैं बाइक, जान लें ये आसान तरीका

Start Your Bike Easily with this tip: अगर आपकी मोटरसाइकिल में किक नहीं है और सेल्फ भी काम करना बंद कर दें तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें धक्का लगवाना पड़ सकता है. हालांकि बाइक में धक्का भी आप तब ही लगवा सकते हैं जब आपके साथ कोई हो, अगर आप अकेले हैं तो ये भी नहीं किया जा सकता है. इस समस्या से निपटने के लिए आज हम आपको बेहद ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं जो बड़े काम आ सकता है और मिनटों में बाइक स्टार्ट करवा सकता है.

कैसे करता है काम

अगर आप बिना सेल्फ और किक इस्तेमाल किए हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल को डबल स्टैंड पर लगा देना चाहिए, दरअसल ऐसा करने से आपको जमीन में अच्छी ग्रिप मिल जाती है. इसके बाद आपको अपनी मोटरसाइकिल को टॉप गियर में लगाना होता है. ऐसा करना बाइक स्टार्ट करने के प्रोसेस का ही हिस्सा है.

एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बाइक के पिछले टायर के पास जाना होता है और इसे आगे की तरफ घुमाना होता है, दरअसल आपको चेक करना होता है कि बाइक के टायर को आगे की तरफ तेजी से घुमाने में कितना समय लगता है. एक बार आपको समझ आ जाए उसके बाद आपको बाइक के टायर को तेजी के साथ आगे की तरफ घुमाना होता है. जैसे ही आप इसे आगे की तरफ घुमाएंगे आप देखेंगे कि बाइक स्टार्ट होने लगती है. ऐसा कई बार करके आप बाइक स्टार्ट कर सकते हैं. ये तरीका बेहद ही कारगर है और इमरजेंसी में आपके काम आ सकता है.

ज्यादातर लोगों ने ये तरीका कभी ट्राई नहीं किया होगा लेकिन अगर आप कभी ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां आपको मदद ना मिल पाए और बाइक ना स्टार्ट हो रही तो तब आप ये तरीका अपना सकते हैं. बहुत से लोग इस तरीके को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते हैं. हालांकि ये बेहद आसान है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

