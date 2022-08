Bike, Scooter या Car में सांप घुस जाए तो करें ये 3 काम, वरना जान बचानी पड़ सकती है भारी!

What If Snake Gets Into Bike, Scooter Or Car: जरा सोच कर देखिए कि आप जो बाइक, स्कूटर या कार इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई सांप घुस जाए तो यह कितनी खतरनाक स्थिति होगी. हालांकि, सांप भी कई तरह के होते हैं. कुछ जहरीले सांप होते हैं तो वहीं कुछ ऐसे सांप भी हैं, जिनमें जहर नहीं होता है. लेकिन, आम नागरिक के तौर पर आपको यह नहीं पता कि किस सांप में जहर होगा और किस सांप में जहर नहीं होगा. इसीलिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने आसपास सांप को देखता है, तो वह पैनिक हो जाता है. ऐसे में अगर आपकी कार, बाइक या स्कूटर में कभी सांप घुस जाए तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप पैनिक न हो और समझदारी से काम लें. आज हम आपको इससे जुड़े 3 टिप्स बताने वाले हैं.

पैनिक न हों

वाहन में सांप को देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि जब व्यक्ति पैनिक हो जाता है तो उसके सोचने-समझने की शक्ति कम हो जाती है. इसीलिए, अगर आपको आपके वाहन के अंदर सांप नजर आए तो आपको अपने पूरे विवेक से काम लेना होगा.

वाहन से दूर हट जाएं

वाहन में सांप को देखकर पैनिक ना होने के साथ-साथ आपको ज्यादा हीरोपंती भी नहीं दिखानी है. आप खुद ही सांप को भगाने की कोशिश ना करें. यह खतरनाक हो सकता है. जैसे ही आप अपने वाहन में सांप को देखें तो वाहन से तुरंत दूर हट जाएं और किसी अन्य को भी उसके आसपास ना आने दें.

वन विभाग को सूचित करें

अब जब आपको यह पता चल चुका है कि आपके वाहन के अंदर सांप है तो आप तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें. इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम आपके वाहन के पास आएगी. यहां से आगे का सारा काम वन विभाग की टीम के ऊपर छोड़ दें. वह अपने हिसाब से स्थिति को हैंडल करेगी और आपके वाहन को सांप से मुक्त कराएगी.

फिर से वाहन का इस्तेमाल

जब सांप आपके वाहन से अलग हो जाए तब आप आराम से अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं. वन विभाग की टीम सांप को अपने साथ ले जाएगी और जंगल में सांप को छोड़ देगी.

