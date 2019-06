Kia Motors ने भारत में लॉन्च किया Seltos

दानिश अहमद, गुरुग्राम (हरियाणा): दक्षिण कोरिया की वाहन कंपनी किया मोटर्स (Kia Motors) अपने एसयूवी वाहन सेलटोस की वैश्विक शुरुआत भारत में करेगी. कंपनी की योजना देश में अगले दो साल में चार नए मॉडल पेश करने की है. सेलटोस को भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी इसका निर्माण आंध्रप्रदेश के अनंतपुर संयंत्र में करेगी. वह यहां से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिकी और अन्य एशियाई देशों को निर्यात करेगी.

कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हान-वू पार्क ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘किया मोटर्स की भारत को लेकर बनायी गयी योजना उसकी वैश्विक योजना में एक अहम किरदार निभाती है. हमने भारत में अपनी जगह बनाने के लिये ऊर्जा और संसाधनों पर बहुत निवेश किया है ताकि यहां कंपनी के भविष्य को सफल बनाया जा सके.’’

It's there - witness the unviel of the most anticipated SUV of the year the #KiaSeltos in all its beauty and tell us what you think #KiaInIndia #SeltosWorldPremiere pic.twitter.com/9Q9ynyHmzC

— Kia Motors India (@KiaMotorsIN) 20 June 2019