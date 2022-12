Kia Sonet का सर्विस सेंटर ने कर दिया कबाड़ा, ग्राहक ने दिमाग चलाया और मिल गई नई कार

Kia Sonet Crashed by service centre: कार सर्विसिंग (Car Servicing) के दौरान सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही आम बात है. अक्सर ग्राहकों की गाड़ियों में नुकसान की खबरें आती रहती हैं. लेकिन कई बार गाड़ियों में नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि फिर ग्राहक को मजबूरन आवाज उठानी पड़ती है. ऐसा ही कुछ एक किआ सोनेट (Kia Sonet) ग्राहक के साथ हुआ. सर्विस सेंटर ने दीवार से टकराकर कार को कबाड़ बना डाला. जिसके बाद ग्राहक ने अपना दिमाग चलाया और अब सर्विस सेंटर ने ग्राहक को नई गाड़ी देने का वादा किया है.

क्या था पूरा मामला

मामला जयपुर का है, जहां जलज अग्रवाल ने अपनी किआ सॉनेट गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ऑथोराइज्ड डीलर राजेश किआ मोटर्स के पास छोड़ा था. करीब 6 दिन बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि कार गाय से टकरा गई और क्रैश हो गई.

गाड़ी के बंपर, हेडलाइट, रेडिएटर, बोनेट, और दूसरी चीजें टूट चुकी थीं. मैनेजर ने जलज अग्रवाल को इंश्योरेंस क्लेम के जरिए रिपेयर का काम शुरू कराने की सलाह दी. हालांकि जलज ने यह शर्त नहीं मानी और अपनी कहानी ट्विटर पर पोस्ट कर दी.

UPDATE: Thank you all for your love and support, the dealership has intervened today and promised to provide a new car of the same model as a replacement. Will post the picture of the new car as soon as I receive it.@KiaInd @RajeshKia

— jalaj agarwal (@jalajagarwal222) November 25, 2022