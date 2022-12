Mahindra Scorpio N ने कर दिया कमाल, Safety में निकली सबकी 'बाप', क्रैश टेस्ट में मिले पूरे 5 स्टार

Mahindra Scorpio N crash test: महिंद्रा ने जब से अपनी Scorpio-N एसयूवी को लॉन्च किया था, तो इसे एसयूवी का बाप (Big Daddy of SUV) बताया था. इसे ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब कस्टमर्स के पास इस एसयूवी पर भरोसा करने की एक और वजह हो गई है. दरअसल, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन सेफ्टी में भी एसयूवी की Big Daddy साबित हुई है. Mahindra Scorpio-N ने ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है.

Global NCAP ने कहा है कि इस एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में कुल 34 में से 29.25 अंक हासिल किए हैं, जिससे इसे फाइव-स्टार रेटिंग मिली है. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सेगमेंट में इसने 49 में से 28.93 अंक हासिल किए हैं, और इसे थ्री-स्टार रेटिंग मिली है. इस तरह एक्सयूवी700 और एक्सयूवी300 के बाद स्कॉर्पियो-एन 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली महिंद्रा की तीसरी एसयूवी बन गई है. इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था.

Mahindra Scorpio-N is Big Daddy in Safety Also.

Secure 5-star rating in Global NCAP Crash Test.

#Mahindra #ScorpioN #CrashTest @anandmahindra pic.twitter.com/aS19StiwV7

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) December 12, 2022