Thar के आगे टिक पाएगी Jimny? इंजन-ग्राउंड क्लियरेंस सब छोटा, कीमत में होगा 'खेल'

Maruti Jimny 5 Door vs Thar: मारुति सुज़ुकी (Maruti Suzuki) ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी Jimny एसयूवी को पेश कर दिया है. गुजरात के प्लांट से बनाकर इसे भारत समेत दुनिया भर में बेचा जाएगा. इसकी सबसे खास बात है कि यह 5 Door वर्जन में लाई गई है. मारुति ने अपनी जिम्नी एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है और उसे जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. इसे सीधा महिंद्रा थार (Mahindra Thar) के मुकाबले पर देखा जा रहा है. 10 से 20 लाख रुपए के बजट में महिंद्रा थार ग्राहकों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. तो आइए जानते हैं कि डायमेंशन, इंजन और बाकी मामलों में कौन सी SUV किसपर भारी नजर आती है.

लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई

महिंद्रा थार के सामने मारुति जिम्नी साइज के मामले में थोड़ी फीकी रह जाती है. महिंद्रा थार 3 डोर वर्जन में भी 5 डोर जिम्नी से ज्यादा ऊंची और चौड़ी है. जबकि दोनों की लंबाई लगभग बराबर है. अपने 5-डोर लेआउट के कारण, जिम्नी का व्हीलबेस थार से 140 मिमी अधिक लंबा है. ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी महिंद्रा थार 16mm ज्यादा ऑफर करती है. Jimny की वाटर वेडिंग कपैसिटी 300 mm और थार की 625 mm है.



इंजन और पावर

इंजन के मामले में भी महिंद्रा थार जिम्नी को पछाड़ देती है. थार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1.5L डीजल, 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल शामिल हैं. इसमें 4X4 और रियर व्हील ड्राइव (4X2) की सुविधा मिलती है. जबकि जिम्नी को केवल 1.5 लीटर पेट्रोल मिलता है और इसमें सिर्फ 4X4 की सुविधा है.

Maruti Jimny 5-door makes its debut in India at #AutoExpo2023

Booking Started from today

1.5-litre petrol engine with 5 MT/ 4 AMT gearbox

4X4 System

6-airbags @Maruti_Corp #MarutiJimny pic.twitter.com/WO23eKHqZN

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 12, 2023