Mercedes-Benz EQS 580: इस गाड़ी को देख Nitin Gadkari बोल पड़े

Mercedes-Benz EQS 580 Price: जर्मनी की लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz) ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Mercedes-Benz EQS 580 4Matic लॉन्च की है. यह देश की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार है. यह फुल चार्ज में 850KM से भी ज्यादा चल सकती है. इसके अलावा यह पहली मेड इन इंडिया लग्जरी इलेक्ट्रिक कार भी है, जिसे पुणे के चाकन स्थित प्लांट में बनाया जाएगा. इस गाड़ी की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे. इस दौरान गडकरी ने मर्सिडीज-बेंज को स्थानीय रूप से ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बनाने की सलाह दी.

उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर अधिक वाहन बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से लागत कम होगी और दाम भी घटेंगे. मंत्री ने कहा, "आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, तभी लागत कम करना संभव है. हम मिडिल क्लास लोग हैं, यहां तक कि मैं भी आपकी कार नहीं खरीद सकता." बता दें कि मर्सिडीज की नई नवेली इलेक्ट्रिक कार की कीमत 1.55 करोड़ रुपये है. मर्सिडीज ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EQC इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में लॉन्च की थी. अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुई इस गाड़ी की कीमत 1.07 करोड़ रुपये थी.

Union Minister Shri @nitin_gadkari Ji launched first Made in India's Mercedes-Benz Luxury Electric Car (580 4Matic) at the company’s Chakan plant in Pune, Maharashtra. pic.twitter.com/wmjOk7aVNG

— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 30, 2022