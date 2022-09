Creta-Seltos की हालत होगी खराब! आ रही दमदार फीचर्स वाली SUV, लैपटॉप जितना बड़ा होगा डिस्प्ले

2022 MG Hector facelift interior: भारतीय बाजार में आए दिन नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जबकि कुछ गाड़ियों को अपडेट किया जा रहा है. एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी MG Gloster को नए अवतार में लॉन्च किया है. अब कंपनी भारत में अपने बेस्ट सेलिंग मॉडल MG Hector एसयूवी का नया जेनरेशन मॉडल लाने वाली है. एमजी ने लॉन्च से पहले, हेक्टर 2022 फेसलिफ्ट एसयूवी के इंटीरियर का टीजर जारी किया है. खास बात है कि इस फीचर लोडेड गाड़ी में अब लैपटॉप जितना बड़ा डिस्प्ले मिलने जा रहा है.

ऐसा है गाड़ी का इंटीरियर

तस्वीरों और वीडियो से पता लगा है कि नई हेक्टर का केबिन पहले के मुकाबले बदल गया है. इसमें एक नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है. इसमें 14 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया जाएगा, जो अपने सेगमेंट सबसे बड़ा है. यह MG की नेक्स्ट-जेन i-SMART टेक्नोलॉजी, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को भी सपोर्ट करता है.

