Road Safety: अब सड़क पर नहीं दौड़ा सकेंगे कार-बाइक, बदलने जा रहे स्पीड और हॉर्न के नियम, अभी जान लीजिए

New Rules for Speed and Horn: अगर आपको हाईवे पर गाड़ी या बाइक दौड़ाने का शौक है, तो अब सावधान हो जाइए. क्योंकि ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. दरअसल जल्द ही भारत में वाहनों की स्पीड और हॉर्न से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. इसके तहत अधिकतम स्पीड लिमिट कम की जा सकती है और हॉर्न के नियम भी बदले जा सकते हैं. नई पॉलिसी को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तैयार कर सकती है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि एक नई पॉलिसी तैयार की जाएगी, जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे सहित सड़कों पर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय करेगी.

स्पीड और हॉर्न पर लगेगी लगाम

उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्रियों को बताया कि केंद्र और राज्यों दोनों के पास वाहनों की स्पीड लिमिट तय करने और एक नई नीति तैयार करने का अधिकार है. स्पीड के अलावा सरकार हॉर्न के लिए भी नई पॉलिसी ला सकती है. इसके तहत हॉर्न की आवाज और बाजार में बाहर से हॉर्न लगवाने के संबंध में नियम लाए जा सकते हैं. वर्तमान नियमों में कहा गया है कि 7.5 मीटर की दूरी पर मापे जाने पर वाहन के हॉर्न 93 से 112 डेसिबल के भीतर होने चाहिए.

बता दें कि इससे पहले भी नितिन गडकरी ने वाहन के हॉर्न के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किए जाने का सुझाव दे चुके हैं. टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद से रोड सेफ्टी को लेकर सख्ती बरती जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिस्त्री की मौत के पीछे कई वजहें थीं, जिनमें पीछे की सीटों पर सीटबेल्ट नहीं लगाना, तेज रफ्तार और खराब रोड डिजाइन शामिल हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर