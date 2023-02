Petrol-Diesel कारों से दिल्ली-एनसीआर में हट गया 15 साल का बैन? जानें सरकार ने क्या कहा

Old petrol and diesel cars: दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) इलाके में प्रदूषण को देखते हुए करीब कई साल पहले 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया गया था. यह बैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने लगाया था. इस नियम का मतलब है कि अगर आपके पास 10 साल से पुरानी डीजल कार है या 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार है, तो उसका इस्तेमाल आप दिल्ली-एनसीआर इलाके में नहीं कर सकते. इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि NGT ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर इस प्रतिबंध को हटा लिया है.

इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और 10 साल से पुरानी डीजल कारों और 15 साल से पुराने पेट्रोल कारों से इस बयान को हटाया गया. इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि अब आप 5000 रुपये की फीस देकर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हैं.

कब आया था फैसला?

बता दें कि नवंबर, 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इस आदेश को जारी किया था. इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को हटाना था. 7 अप्रैल, 2015 के एक आदेश में यह भी निर्देश दिया गया था कि 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

A fake news is in circulation in Social Media claiming that MoRTH has issued a notification lifting ban imposed by Hon'ble NGT on vehicles (10 year old for diesel and 15 year old for petrol) in Delhi NCR.

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 13, 2023