OLA CEO के ट्वीट पर टूट पड़े नाराज ग्राहक, बोले- स्कूटर चलाते लगता है डर, पहले सर्विस सुधारो

OLA CEO Bhavish Aggarwal: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तेज होती डिमांड के चलते कई नई कंपनियों ने एंट्री ली है. इनमें से एक ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) भी है, जिसे भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत किए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और यह देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचने वाली कंपनी बन चुकी है. कंपनी ने अकेले दिसंबर महीने में 25 हजार स्कूटर्स बेचे थे. भारत में ओला के S1, S1 Pro और S1 Air जैसे स्कूटर्स हैं. इसके साथ ही कंपनी 9 फरवरी को भी एक बड़ा ऐलान करने जा रही है.

ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने एक ट्वीट के जरिए 9 फरवरी के लिए तैयार रहने के कहा है. हालांकि उनके ट्वीट पर लोगों में उत्साह दिखने की जगह, नाराजगी नजर आई है. भाविश अग्रवाल के ट्वीट करते हुए नाराज ग्राहक अपनी समस्या लेकर टूट पड़े. कोई ग्राहक डिलिवरी में देरी होने से परेशान है, तो किसी को समय पर सर्विस न मिलने का गुस्सा है. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि कोई नया प्रोडक्ट लाने से पहले अपनी सर्विस में सुधार कर लें.

Very excited about our event on 9th Feb!! pic.twitter.com/7JOu1rZchf

— Bhavish Aggarwal (@bhash) February 5, 2023