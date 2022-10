Diwali पर Ola का सबसे बड़ा धमाका! आ रहा सबसे सस्ता Electric Scooter, बस 80 हजार होगी कीमत

Ola Electric Cheapest Scooter: देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. उसी तेजी से ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) भी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है. कंपनी हाल में अपने किफायती स्कूटर Ola S1 लेकर आई थी, जो कंपनी के प्रीमियम स्कूटर OLA S1 Pro का छोटा वर्जन कहा जा सकता है. अब कंपनी दिवाली पर एक और धमाका करने जा रही है. कंपनी के सीईओ ने ऐलान किया है कि 22 अक्टूबर को ओला एक बड़ा ऐलान करेगी. यह कंपनी की बिलकुल नया प्रोडक्ट होगा. ऐसे में माना जा रहा है कि ओला एक किफायती स्कूटर लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत 80 हजार रुपये हो सकती है.

Ola के सीईओ भाविश अग्रवाल ने अपनी ट्विटर पोस्ट में लिखा, "हमारा दिवाली इवेंट 22 अक्टूबर को होगा. ओला की ओर से अब तक की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक. जल्दी मिलते हैं!" मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के नए स्कूटर में Ola S1 जैसे ही फीचर्स देने की कोशिश की जाएगी, हालांकि इसका बैटरी पैक छोटा दिया जाएगा.

Our Diwali event will be on 22nd Oct. One of the biggest announcements ever from Ola. See you soon! pic.twitter.com/389ntUnsDe

— Bhavish Aggarwal (@bhash) October 8, 2022