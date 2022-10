Ola S1 Air electric scooter: ओला ने सबसे सस्ता Electric Scooter कर दिया लॉन्च, रेंज 100KM से ज्यादा, ₹999 में होगा बुक

Ola S1 Air Price, Range and Features: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को Ola S1 Air नाम दिया गया है. यह कंपनी के Ola S1 स्कूटर का ही किफायती वर्जन है. इस स्कूटर में आपको 100KM से ज्यादा की रेंज मिलने वाली है. स्कूटर की बुकिंग 999 रुपये में हो सकेगी. खास बात है कि दिवाली के मौके पर कंपनी इस स्कूटर पर 5 हजार रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है. आइए जानते हैं स्कूटर की ज्यादा डिटेल्स

कीमत और बुकिंग

नए 2022 ओला एस1 एयर वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये (एक्स-शोरूम) रुपये रखी गई है. यह कंपनी के OLA S1 से 20,000 रुपये और S1 Pro से 50,000 रुपये सस्ता है. हालांकि यह कीमत खास दिवाली के लिए है और 24 अक्टूबर तक वैलिड है. इसके बाद कीमत बढ़ाकर 84,999 रुपये कर दी जाएगी. इसे 999 रुपये की टोकन राशि पर बुक किया जा सकता है. स्कूटर की डिलीवरी अगले साल अप्रैल तक शुरू होगी.

A scooter for everyday, a scooter for everyone. The most awaited Ola S1 Air is here at an introductory price of Rs. 79,999! Offer valid till 24th October only. Hurry! Reserve now for Rs. 999 pic.twitter.com/KmV0DGRs3Z

— Ola Electric (@OlaElectric) October 22, 2022