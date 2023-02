Ola ने लॉन्च किए दो सस्ते Electric Scooter, टॉप स्पीड 90kmph की, कीमत बस स्प्लेंडर जितनी

Cheapest Electric Scooter: ओला इलेक्ट्रिक देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी बन चुकी है. अपने प्रोडक्ट लाइनअप के जरिए कंपनी लगातार ग्राहको को लुभा रही है. अब कंपनी ने दो सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पेश किए हैं. कंपनी ने अपने पहले से मौजूद स्कूटर्स Ola S1 और Ola S1 Air के छोटे बैटरी पैक वाला वर्जन लॉन्च किया है. दोनों ही स्कूटर्स में अब 2 kWh के बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा. जहां S1 Air इस वेरिएंट की कीमत ₹84,999 रुपये रखी गई है, वहीं OLA S1 के 2 kWh वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

फुल चार्ज में कितना चलेंगे?

2 kWh बैटरी पैक के साथ Ola S1 स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 91 किमी (IDC) की रेंज ऑफर करने वाला है. इसमें दी गई इलेक्ट्रिक मोटर 8.5 kW (11.3 bhp) की पावर जेनरेट करेगी. स्कूटर की टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है.

Ola Cheapest Electric Scooter.

Company Launched New 2kWh battery Pack for Ola S1 and S1 Air.#Ola #OIaS1 #OlaS1Air@OlaElectric pic.twitter.com/kroVbg7PRL

