Self Balancing Scooter ने जीता सबका दिल, झटका लगे या धक्का... नहीं बिगड़ेगा बैलेंस!

Liger X Electric Scooter: ऑटो एक्सपो 2023 (Auto Expo 2023) में जहां मारुति से लेकर किआ और एमजी जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के जरिए प्रभावित किया, वहीं ग्राहकों का ध्यान एक स्कूटर ने भी खींचा है. मुंबई की एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टप लाइगर मोबिलिटी (Liger Mobility) ने भारत का पहला सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर (Slef Balancing Electric Scooter) पेश किया. इस स्कूटर की खासियत है कि यह खुद अपना बैलेंस बनाता है और आपको पांव टिकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

यानी ऐसे लोग, जिन्हें दोपहिया वाहन चलाते समय बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है उनके लिए यह इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहद खास रहने वाला है. कंपनी ने इस स्कूटर को 2 मॉडल Liger X और Liger X+ में पेश किया है. खास बात है कि यह भारत ही नहीं दुनिया के पहले सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं. दरअसल इन स्कूटर्स में ऑटो बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो स्कूटर को कम स्पीड पर गिरने नहीं देती.

कैसे काम करता है यह फीचर

कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया गया है. स्कूटर को सेंसर के जरिए यह डाटा मिलता है कि वह किस स्थिति में है और कैसे इसे संतुलित बनाया जाए. इस फीचर का फायदा है कि आपको भारी ट्रैफिक में भी पांव टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

World's first self balancing scooter from Liger Mobility

The Liger X and X+ electric scooters will be available for bookings in mid-2023.#AutoExpo #AutoExpo2023 #ligermobility @LigerMobility @ZeeNewsEnglish pic.twitter.com/EXx45l3Jlj

