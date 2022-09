Selling Used Car: अपनी पुरानी गाड़ी को बेच रहे हैं तो मत करना ऐसी गलती, अकाउंट हो जाएगा खाली!

Remember this before selling Old Car: बहुत से लोग अपनी गाड़ी को बेचते समय FasTag को हटाना भूल जाते हैं. ऐसे में आपके FasTag का गलत इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही आपके अकाउंट से पैसे भी करते रहेंगे