Car Price Hike: इस कार कंपनी ने ग्राहकों के दिल पर मारी चोट, 60 हजार रुपये महंगी कर दी ये SUV

Skoda Kushaq Price Hike: स्कोडा इंडिया ने पिछले साल जून में अपनी ऑल न्यू मिड-साइज एसयूवी कुशाक लॉन्च की थी. कंपनी ने हाल ही में कुशाक की कीमतों में 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी (वेरिएंट के आधार पर) की है. साल 2022 में इस मिड साइज एसयूवी की कीमतों को तीन बार बढ़ाया जा चुका है. इससे पहले इसी साल में दो बार- जनवरी और मई में कीमतों को बढ़ाया गया था. अब एक बार फिर से कीमतों में इजाफा किया गया है. चलिए, आपको इसकी नई प्राइस लिस्ट दिखाते हैं.

2022 Skoda Kushaq Price (1.0-litre TSI Variants)

-- Active MT- 11.59 लाख रुपये

-- Ambition Classic MT- 12.99 लाख रुपये

-- Ambition Classic AT- 14.69 लाख रुपये

-- Ambition MT- 13.19 लाख रुपये

-- Ambition AT- 14.99 लाख रुपये

-- Style NSR MT- 15.49 लाख रुपये

-- Style Anniversary MT- 15.59 लाख रुपये

-- Style MT- 15.69 लाख रुपये

-- Style AT- 16.09 लाख रुपये

-- Monte Carlo MT- 16.39 लाख रुपये

-- Style AT (6 airbags)- 17.29 लाख रुपये

-- Style Anniversary AT- 17.29 लाख रुपये

-- Monte Carlo AT- 17.99 लाख रुपयेे

2022 Skoda Kushaq Price (1.5-litre TSI Variants)

-- Style Anniversary MT- 17.49 लाख रुपये

-- Style MT- 17.79 लाख रुपये

-- Style DSG- 17.79 लाख रुपये

-- Monte Carlo MT- 18.49 लाख रुपये

-- Style DSG (6 airbags)- 18.99 लाख रुपये

-- Style Anniversary DSG- 19.09 लाख रुपये

-- Monte Carlo DSG- 19.69 लाख रुपये

स्कोडा कुशाक की कीमतों में वेरिएंट के आधार पर 60,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है. इसके साथ ही मिड-साइज एसयूवी की कीमत अब 11.59 लाख रुपये से लेकर 19.69 लाख रुपये, एक्स-शोरूम के बीच हो गई है. स्कोडा कुशाक को भारत में दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इसमें 1.0-लीटर टीएसआई इंजन और 1.5-लीटर टीएसआई इंजन ऑफर किया जाता है.

1.0-लीटर टीएसआई इंजन (113 बीएचपी) 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर एटी के साथ आता है जबकि 1.5-लीटर टीएसआई इंजन (148 बीएचपी) 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड डीएसजी के साथ आता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर