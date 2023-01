Afghanistan: तालिबान ने बना डाली खुद की Super Car, लोगों ने पूछा- रॉकेट लॉन्चर कहां लगाओगे

SuperCar Mada 9: तालिबान शासित अफगानिस्तान हाल ही में कई कारणों से चर्चा में रहा है. बीते दिनों तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन इस बार तालिबान अपनी सुपरकार के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. तालिबान के कुछ इंजीनियर्स ने एक खास कार का निर्माण किया है, जिसे माडा 9 (Super Car Mada 9) नाम दिया गया है. कार को डिवेलप करने में उन्हें लगभग 5 साल लगे हैं. सुपरकार को तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी ने पेश किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इस कार को ENTOP नाम की कंपनी ने बनाया है.

फिलहाल यह एक कॉन्सेप्ट मॉडल है. ENTOP और काबुल के अफगानिस्तान तकनीकी व्यावसायिक संस्थान (ATVI) के कम से कम 30 इंजीनियरों ने मिलकर इसे बनाया. फीचर्स की बात करें तो माडा 9 में टोयोटा कोरोला इंजन का इस्तेमाल किया गया है. सुपरकार के लिए इंजन में थोड़ा बदलाव किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कार में इंटीरियर का काम अभी बाकी है. अब तक इसमें 40 से 50 हज़ार डॉलर तक ख़र्च हो चुका है.

Where do you fit the rocket launchers?

— Siddharth's Echelon (@SiddharthKG7) January 11, 2023