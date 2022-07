भारत की 10 सबसे ज्यादा सेफ कारों में इन दो कंपनियों की हैं 7 गाड़ियां, Global NCAP की रेटिंग से हुआ खुलासा

Tata & Mahindra Developed Most Of The Safest Cars In India: हाल के दिनों में सेफ कारों की सूची में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, सभी कार निर्माता सेफ कारें बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं. जून 2022 तक टॉप 10 सबसे सेफ कारों की सूची में दो कार निर्माता- टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दबदबा दिख रहा है. ग्लोबल एनसीएपी द्वारा भारत में बिकने वाली कारों की क्रैश टेस्ट रेटिंग से यह जानकारी मिली है.

भारत में टॉप 10 सबसे सुरक्षित कारों की सूची में 10 में से 7 कारें इन दोनों कार निर्माताओं की हैं. अन्य कारें होंडा, टोयोटा और फॉक्सवैगन की हैं. भारत में टॉप-10 सबसे सुरक्षित कारों की सूची में टॉप-5 कारें टाटा पंच, महिंद्रा एक्सयूवी300, टाटा अल्ट्रोज़, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी700 हैं. इन्हें ग्लोबल एनसीएपी द्वारा क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी गई है. इससे पता चलता है कि सेफ कारों के मामले में टाटा मोटर्स और महिंद्रा काफी आगे हैं.

इनके अलावा, टॉप-10 सबसे सुरक्षित कारों की सूची में अगले पांच स्थानों को 4-स्टार रेटिंग वाली कारें हैं, जिनमें होंडा जैज़, टोयोटा अर्बन क्रूजर, महिंद्रा मराज़ो, फॉक्सवैगन पोलो और महिंद्रा थार शामिल हैं. वहीं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में सबसे सुरक्षित कारों को देखें तो इनमें महिंद्रा XUV700 का स्कोर सबसे अधिक है, इसके बाद थार, टाटा पंच, XUV300 और टोयोटा अर्बन क्रूजर है.

यहां मजेदार बात तो यह भी है कि टोयोटा अर्बन क्रूजर, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की रीबैज होने के बावजूद 10 सबसे सुरक्षित कारों की सूची में शामिल होने में कामयाब रही है जबकि ब्रेज़ा खुद इस लिस्ट में नहीं है.

रेटिंग

टाटा पंच- एडल्ट्स के लिए 5 स्टार और बच्चों के लिए 4 स्टार

महिंद्रा एक्सयूवी300- एडल्ट्स के लिए 5 स्टार और बच्चों के लिए 4 स्टार

टाटा अल्ट्रोज़- एडल्ट्स के लिए 5 स्टार और बच्चों के लिए 3 स्टार

टाटा नेक्सन- एडल्ट्स के लिए 5 स्टार और बच्चों के लिए 3 स्टार

महिंद्रा एक्सयूवी700- एडल्ट्स के लिए 5 स्टार और बच्चों के लिए 4 स्टार

होंडा जैज़- एडल्ट्स के लिए 4 स्टार और बच्चों के लिए 3 स्टार

टोयोटा अर्बन क्रूजर- एडल्ट्स के लिए 4 स्टार और बच्चों के लिए 3 स्टार

महिंद्रा मराज़ो- एडल्ट्स के लिए 4 स्टार और बच्चों के लिए 2 स्टार

वीडब्ल्यू पोलो- एडल्ट्स के लिए 4 स्टार और बच्चों के लिए 3 स्टार

महिंद्रा थार- एडल्ट्स के लिए 4 स्टार और बच्चों के लिए 4 स्टार