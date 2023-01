Mahindra की प्लानिंग पर Tata ने मारी चोट! चुपके से तैयार की 3 इलेक्ट्रिक कारें, Auto Expo में दिखेंगी

Tata Harrier, Safari and Altroz Electric: टाटा मोटर्स भारत के इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में नंबर वन बनी हुई है. अब इस सेगमेंट में महिंद्रा भी एंट्री करने जा रही है. महिंद्रा जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XUV400 को लॉन्च करेगी. लेकिन महिंद्रा की इस प्लानिंग पर टाटा मोटर्स ने गहरी चोट कर दी. टाटा मोटर्स आगामी ऑटो एक्सपो 2023 में तीन नई इलेक्ट्रिक कार लाने जा रही है. ये तीन मॉडल, हैरियर और सफारी एसयूवी के साथ अल्ट्रोज़ का इलेक्ट्रिक अवतार हैं. टाटा ने ऑटो एक्सपो से ठीक एक दिन पहले इनका टीजर जारी किया है.

इन तीन ईवी कारों को कंपनी की Tata Curve और Avinya जैसे ईवी कॉन्सेप्ट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा कंपनी Tata Punch माइक्रो एसयूवी के ईवी अवतार को भी पेश कर सकती है. कंपनी वर्तमान में तीन इलेक्ट्रिक कारों - Nexon EV, Tigor EV और Tiago EV की बिक्री करती है. पंच, हैरियर, सफारी एसयूवी के साथ-साथ अल्ट्रोज़ हैचबैक को ईवी में लाने से कंपनी की सभी ICE इंजन वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक में बदल जाएंगी. इस तरह कंपनी के पास कुल 7 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पोर्टफोलियो हो जाएगा.

We’re all set to unveil the future of India’s mobility at the Auto Expo 2023. Are you ready?

Stay tuned. 11th January, 2023.#AutoExpo2023 #MovingIndia #EvolveToElectric pic.twitter.com/yJzopVGisB

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) January 9, 2023