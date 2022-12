Tata के सामने नहीं 'बिकी' Mahindra की एक भी कार, कंपनी ने Twitter पर ऐसे लिए मजे

Tata vs Mahindra: टाटा मोटर्स देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने वाली कंपनी है. इसकी टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा खरीदी जाती है. हाल ही में कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की बिक्री से जुड़े आंकड़े शेयर किए हैं. कंपनी ने खुलासा किया कि Nexon EV ने 35,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर अपनी इस उपलब्धि को साझा किया है. हालांकि इसके साथ कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी Mahindra की जल्द आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV400 पर तंज भी कस दिया.

दरअसल, टाटा मोटर्स ने एक तस्वीर पोस्ट की है. इसमें 35000 लिखने के साथ कंपनी ने 00 लिखे हैं. यहां OO को उसी फॉन्ट में लिखा गया है जो Mahindra XUV400 के लिए इस्तेमाल करती है. आपको बता दें कि महिंद्रा ने कुछ महीनों पहले अपनी XUV400 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किया था. बाजार में अभी इसकी बिक्री शुरू होने में देरी है. महिंद्रा की यह पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन ईवी को टक्कर देने वाली है.

Need we say more? #EvolveToElectric pic.twitter.com/l3XMjB2QeX

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) December 3, 2022