Electric Car मालिक का दर्द, कभी बैटरी खराब तो कभी चार्जर! बोली- इसे वापस ले जाओ

हाल ही में, ट्विटर यूजर @SocialCarmelita ने टाटा नेक्सन ईवी के संबंध में एक ट्वीट किया है. ट्वीट करने वाली महिला का नाम कार्मेलिता फर्नांडीस है, जो टाटा नेक्सन ईवी का इस्तेमाल करती है. लेकिन इस इलेक्ट्रिक कार के साथ उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. महिला ने ट्विटर पर बताया कि नेक्सन ईवी के साथ उनका अनुभव निराशाजनक रहा. सर्विस से परेशान होने के कारण, ईवी मालिक ने टाटा से अपनी कार को वापस लेने की गुजारिश की है. आइए पूरा मामला समझते हैं.

कार मालिक ने अपने पोस्ट में दो घटनाओं का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि एक बार समस्या आने पर उन्होंने किसी डीलरशिप से बैटरी को बदलवाया था. वहीं, दूसरी बार उन्हें मुंबई से पुणे यात्रा करते समय दिक्कत आई, जब वे नेक्सन ईवी को दोबारा चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर रुकी, उस समय उन्होंने पाया कि टाटा का चार्जिंग स्टेशन वर्क नहीं कर रहा था.

Nightmarish experience @TataMotors_Cars on my 2 trips to Pune fm BOM. 1st time battery issue (replaced by @RudraMotors). 2nd time Tata charging stns at Food Mall & Turbhe didnt work! ZConnect Support doesn't support. Tata Toll Free 18008332233 doesn't work. Pls take my car back! pic.twitter.com/i8JaZmtIDO

— Carmelita Fernandes (@SocialCarmelita) May 14, 2023