Maruti को 'घायल' करेगा Tata का पंच! इस कार के फीचर्स ने मचाया तहलका, 25Km का माइलेज

Tata Punch CNG: भारतीय बाजार के सीएनजी कार मार्केट में मारुति सुजुकी नंबर वन कंपनी बनी हुई है. लेकिन ऑटो एक्सपो 2023 (Auto Expo 2023) में टाटा मोटर्स ने एक ऐसा दांव खेला कि हर कोई देखता रह गया. टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच का सीएनजी वर्जन (Tata Punch CNG) पेश किया है. जहां सीएनजी कारों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उनमें बूट स्पेस (Boot Space) खत्म हो जाता है. वहीं टाटा पंच सीएनजी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि इस गाड़ी में ऐसा क्या खास मिलता है.

ट्विन सीएनजी सिलेंडर

जहां सीएनजी कारों में आमतौर पर बूट स्पेस में बड़े सीएनजी टैंक को रख दिया जाता है, वहीं टाटा मोटर्स ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कमाल की तरकीब निकाली. कंपनी ने एक बड़े टैंक को दो छोटे टैंक में बदला और उन्हें इस तरह फिट किया गया है कि गाड़ी का बूट स्पेस बरकरार रहे. इसमें 30–30 लीटर वाले दो सीएनजी टैंक दिए गए हैं, साथ ही स्पेयर टायर को गाड़ी के नीचे फिट किया गया है.

Get ready to #PackAPUNCH with the first in industry advanced twin cylinder technology!

