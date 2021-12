Tesla के CEO इलोन मस्क छोड़ने वाले हैं जॉब? आगे क्या चाहते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी

नई दिल्लीः Tesla के CEO इलोन मस्क दुनिया भर में बहुत मशहूर हो चुके हैं और उन्हें करोड़ों लोग ना सिर्फ फॉलो करते हैं, बल्कि इनमें से कई सारे लोग इन्हें आपना आइडियल भी मानते हैं. आए दिन इलोन मस्क अपने ट्विटर हैंडल से जनता तक बहुत सी जानकारियां पहुंचाते रहते हैं और सफलता के नुस्खे भी देते हैं. लेकिन मस्क के हालिया ट्वीट ने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया है. इनके ताजा ट्वीट में मस्क ने लिखा है, “मैं अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम इंफ्लुएंसर बनने के बारे में सोच रहा हूं.” इंफ्लुएंसर वो व्यक्ति होता है जो लागों को प्रभावित करता है और उन्हें बेहतरी के लिए प्रेरित करता है.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021