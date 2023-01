Upcoming Top Cars: अब होगा असली मुकाबला, नए अवतार में आ रही ये 5 कारें; Creta की बढ़ी टेंशन

Top Cars To Get Updates In 2023: भारत की पांच बेहद लोकप्रिय कारें 2023 में अपडेट (फेसलिफ्ट और नई पीढ़ी के बदलाव सहित) के साथ लॉन्च होने के लिए तैयार हैं. इस सूची में टाटा हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट, होंडा सिटी फेसलिफ्ट, किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट और अगली पीढ़ी की हुंडई वरना शामिल हैं. चलिए, आपको इनके बारे में बताते हैं.

HONDA CITY FACELIFT

मार्च 2023 तक होंडा अपनी सिटी सेडान का अपडेटेड वर्जन ला सकती है. नए मॉडल में अंदर और बाहर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जबकि इंजन सेटअप पहले जैसा ही बरकरार रहेगा. इसमें बड़ी ब्लैक ग्रिल, अपडेटेड बंपर और फॉग लैंप असेंबली, बड़े एयर डैम, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और रिवाइज्ड टेललैंप्स दिए जा सकते हैं. इसमें वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड सीटें भी हो सकती हैं.

NEW-GEN HYUNDAI VERNA

दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई अपनी मध्यम आकार की सेडान वरना का न्यू जनरेशन वर्जन लाएगी. इसमें ब्रांड की नई पैरामीट्रिक ज्वेल डिजाइन ग्रिल, ट्वीक्ड बंपर, फास्टबैक जैसी स्टाइल वाली टेपर्ड रूफ और स्प्लिट टेललैंप्स होंगे. बड़ा अपडेट ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट के साथ डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले के रूप में मिल सकता है. यह वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगी.

KIA SELTOS FACELIFT

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2023 Kia Seltos फेसलिफ्ट भी इसी साल लॉन्च हो जाएगी. इसमें ADAS दिया जा सकता है. कार में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरमिक सनरूफ और रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक एसी मिल सकती है. यह क्रेटा को टक्कर देगी, जिसका इस साल नहीं बल्कि अगले साल फेसलिफ्ट आ सकता है.

TATA HARRIER/SAFARI FACELIFT

टाटा अपनी लोकप्रिय हैरियर और सफारी SUV को भी अपडेट करने वाली है. दोनों एसयूवी में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलेगा, जो लेन कीप असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेक जैसे फीचर्स ऑफर करेगा. इनमें बड़ा और अपडेटेड 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मेमोरी फंक्शन के साथ एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा और एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी होंगे.

