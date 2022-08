गाड़ी में क्यों दिए जाते हैं Shark Fin एंटेना, खास वजह से होता है इस तरह का शेप

What Does Shark Fin Antenna do: हमारी गाड़ियों को अब ज्यादा फीचर लोडेड बनाया जा रहा है. कार के अंदर ही नहीं, बाहर भी कई ऐसे डिवाइस और पार्ट दिए होते हैं, जो बेहद काम के होते हैं. हालांकि कई लोगों को गाड़ी के इन फीचर्स की जानकारी नहीं होती. अब अधिकतर गाड़ियों में रूफ पर शार्क फिन एंटेना दिया जाने लगा है. आपने यह टर्म कई बार सुना भी होगा. अधिकतर लोग समझते हैं कि इससे कार स्टाइलिश बनाई जाती है. लेकिन असल में इसका काम कुछ और ही है. आज हम आपके इसके काम के बारे में बताने जा रहे हैं.

क्या है शार्क फिन एंटेना का काम?

आपने अक्सर देखा होगा कि कार के रूफ (छत) वाले हिस्से में शार्क फिन जैसा एक पार्ट लगा होता है. ज्यादातर लोग इसे कार के स्टाइल से जोड़कर देखते हैं. असल में यह एक एंटेना होता है जो आपकी कार के लिए सिग्नल देने का काम करता है. इससे ना सिर्फ आपकी गाड़ी में बढ़िया मोबाइल नेटवर्क आते हैं, बल्कि रेडियो भी अच्छा चलता है.

इसलिए दिया जाता है शार्क फिन का शेप

एंटेना को शार्क फिन का शेप दिए जाने की भी खास वजह है. यह अजीब ना दिखे इसलिए इसे शार्क फिन का रूप दिया जाता है. इसे गाड़ी में इंस्टॉल करना भी आसान होता है. इनका डिजाइन भी स्लीक और एयरोडायनामिक होता है, जिस वजह से गाड़ी तेज चलने पर इसके टूटने का डर नहीं रहता. इन्हें सालों तक चलने के लिए तैयार किया जाता है. यह IP67 वाटरप्रूफ भी होते हैं.

