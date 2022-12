Car EMI नहीं चुकाने पर क्या होता है? आपने भी लिया है Laon तो जान लें यह नियम

What happens if Car Loan EMI is not paid: भारत में कार और बाइक मार्केट इस समय शानदार ग्रोथ कर रहा है. देश में जमकर वाहनों की बिक्री हो रही है. जो लोग कैश देकर अपनी पसंद की कार नहीं खरीद पाते, वह लोन पर खरीद लेते हैं. वाहन के लिए लोन लेने का प्रोसेस भी अब आसान हो गया है. आप घर बैठे कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते है. ऐसे में उन ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो EMI पर कार खरीदते हैं.

Loan पर कार लेने के बाद आपको हर महीने इसकी ईएमआई चुकानी होगी. लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब हमारी फाइनैंशियल कंडिशन खराब हो जाती है. बहुत से लोग ऐसे समय में अपनी ईएमआई नहीं चुका पाते. कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि अगर कार या बाइक की ईएमआई ना चुकाई जाए तो क्या होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं.

क्या कहता है नियम

अगर आप अपनी कार ईएमआई का भुगतान करने में चूक करते रहते हैं, तो आपका ऋणदाता आपको एक नोटिस भेजेगा. इसमें आपको अपने कार लोन के पैसों का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा. अगर आप कुछ समय बाद EMI भरने लगेंगे तब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. वहीं अगर आप कार की EMI पूरी तरह चुकाना बंद कर देंगे तो आपकी कार को कब्जे में ले लिया जाएगा. इसके साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा. यानी जब आप भविष्य में कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो खराब क्रेडिट स्कोर की वजह से आपको परेशानी हो सकती है. ये तो हुई नियम की बात. अब बात करते हैं असल जीवन में क्या होता है?

Car EMI नहीं चुकाने पर क्या होता है?

- पहली बार किस्त न चुकाने के कुछ दिन बाद आपको रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा.

- फिर भी ईएमआई ना देने पर वसूली एजेंट आपके घर आ जाएंगे.

- आपको अलग-अलग नंबरों से रोजाना फोन, ईमेल, एसएमएस और नोटिस भेजे जाएंगे.

- अगर फिर भी आप EMI चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो वाहन को जब्त कर लिया जाता है और नीलामी के लिए रखा जाता है.

- अगर नीलामी से भी रकम पूरी नहीं होती तो शेष राशि की वसूली के लिए दीवानी मामला दायर किया जा सकता है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं