Car Engine में क्या होता है 4-स्ट्रोक का मतलब? आसान भाषा में समझ लें पूरा प्रोसेस

Why is it called a 4-stroke engine: आपने अक्सर कार के इंजन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द बहुत बार सुना होगा. यह शब्द है 4-स्ट्रोक (4-stroke). लेकिन इस शब्द का असली मतलब बहुत कम लोगों को पता है. क्या आपने कभी सोचा है कि कार का इंजन कैसे काम करता है? आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं, घुमाते हैं और इंजन काम करना शुरू कर देता है. यह इंजन ऐसा क्या करता है कि वाहन को तेज रफ्तार से चलाने की ताकत ले आता है. इस सवाल के जवाब में ही 4-स्ट्रोक का मतलब छिपा है.

क्या होता है 4-stroke

दरअसल, आधुनिक गाड़ियों के इंजन इंटरनल कंबशन (internal combustion) प्रोसेस पर काम करके पावर जेनरेट करते हैं. यही वजह है कि इन्हें ICE या इंटरनल कंबशन इंजन भी कहा जाता है. इस प्रोसेस के तहत सिलेंडरों के अंदर हवा और फ्यूल के मिक्स्चर को जलाया जाता है. ईंधन जलने के पूरे प्रोसेस को 4 भागों में विभाजित किया गया है और इन 4 स्टेप्स को ही 4 stroke कहा जाता है. ये 4 स्टेप्स क्या हैं उन्हें भी समझ लेते हैं.

1. इनटेक: पहला स्टेप इनटेक कहलाता है. इसमें क्रैंकशाफ्ट की मदद से पिस्टन नीचे चला जाता है और इनटेक वॉल्व खुल जाता है, जिससे हवा-फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर में घुस जाता है.

2. कंप्रेशन: जैसा कि नाम से पता चलता है, इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाता है और हवा-फ्यूल का मिश्रण कंप्रेस किया जाता है.

3. कंबशन (पावर): इस स्टेप में स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ता है, जिससे कंप्रेस हो चुका हवा-फ्यूल का मिश्रण तेजी से जल उठता है. इसके चलते सिलेंडर में एक छोटा सा बिस्फोट होता है और ऊर्जा पैदा होती है. इस ऊर्जा के कारण ही वाहन चल पाता है. यही वजह है कि इसे पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है.

4. एग्जॉस्ट: जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है. फिर जब पिस्टन ऊपर जाता है, तो विस्फोट से पैदा हुए धुएं को बाहर धकेलता है. इन 4 स्टेप्स की साइकिल एक मिनट में हजारों बार होती रहती है.

