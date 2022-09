Anand Mahindra Tweet: नई SUV खरीदकर बोला पिता- चेहरे पर बेटी की खुशी तो देखो, आनंद महिंद्रा ने कही दिल को छू लेने वाली बात

Anand Mahindra Tweet: हर किसी का सपना होता है कि उसकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरे. रहने के लिए छत हो, खाने के लिए खाना हो और घूमने के लिए एक अच्छी गाड़ी हो. हालांकि इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. हाल ही में एक शख्स ने SUV खरीदी और सोशल मीडिया पर देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए अपनी फोटो शेयर की. इस फोटो को देखकर आनंद महिंद्रा भी काफी खुश हुए. उन्होंने उस शख्स की तस्वीर को शेयर करते हुए दिल को छू लेने वाली बात कही.

ट्वीट में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने महिंद्रा कंपनी की SUV XUV7OO AX7L खरीदी है. @srikanth9006 नाम के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें शेयर की गई हैं. एक तस्वीर में गाड़ी है और दूसरी तस्वीर में शख्स की बेटी नजर आ रही है. इस तस्वीर के साथ शख्स ने लिखा है- मैंने मेहनत से कार खरीदी है. मेरी बेटी बहुत खुश है. इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, आप अपनी बेटी से कहो कि उसने मेरा दिन बना दिया है.

Please tell your daughter she just made my day https://t.co/4U46CDmd2j

— anand mahindra (@anandmahindra) September 15, 2022