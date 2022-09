Flying Bike: आ गई दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल, 100KM की टॉप स्पीड, कीमत है इतनी

XTURISMO Flying Bike: आने वाले समय में उड़ने वाली कार और बाइक का इस्तेमाल होने वाला है. उड़ने वाली कार को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं. अब दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक भी आ गई है. दरअसल, जापान की एक कंपनी AERQINS अगले साल तक USA में होवरबाइक (उड़ने वाली बाइक) लॉन्च करने जा रही है. हाल ही में इस बाइक को डेट्रॉइट ऑटो शो में प्रदर्शित किया गया है. उड़ने वाली बाइक का वीडियो देख हर कोई हैरान है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें एक व्यक्ति को बाइक पर बैठते और हवा में घुमाते हुए दिखाया गया है.

इस बाइक को Xturismo नाम दिया गया है. Aerwins Xturismo होवरबाइक कई प्रोपेलर (एक पंखे जैसा उपकरण जो उड़ने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं) का इस्तेमाल करके जमीन के ऊपर उड़ती है. इसके आगे और पीछे दो बड़े प्रोपेलर हैं, जिसके साथ चार छोटे प्रोपेलर दिए गए हैं. बड़े पंखे होवरबाइक को लिफ्ट प्रदान करते हैं, जबकि छोटे वाले स्टेबलाइजर के रूप में काम करते हैं.

This is the world's first flying bike. The XTURISMO hoverbike is capable of flying for 40 minutes and can reach speeds of up to 62 mph pic.twitter.com/ZPZSHJsmZm

— Reuters (@Reuters) September 16, 2022