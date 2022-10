Solar-Electric car: दुनिया की पहली सोलर-इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, फुल चार्ज में चलेगी 700KM, जानें कीमत

Lightyear 0 solar car Price and Features: एक तरफ इलेक्ट्रिक कारों को लेकर दुनियाभर में तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं कुछ कंपनियां सोलर से चलने वाली गाड़ियों पर भी काम कर रही है. हालांकि अभी तक सोलर गाड़ियां बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई. अब नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ने दुनिया की पहली सोलर कार का नाम LightYear 0 को पेश कर दिया है. खास बात है कि यह एक सोलर-इलेक्ट्रिक कार है, जो सिंगल चार्ज पर लगभग 700 किलोमीटर तक रेंज ऑफर करती है. यहां हम आपको गाड़ी की कीमत से लेकर फीचर्स तक की डिटेल्स बताने वाले हैं.

क्या है कीमत

फिलहाल इस गाड़ी को यूएई (UAE) में पेश किया गया है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस गाड़ी की कीमत 250,000 यूरो (करीब 2 करोड़ रुपये) रखी है. संयुक्त अरब अमीरात में इच्छुक खरीदार कंपनी की वेबसाइट से गाड़ी को ऑर्डर कर सकते हैं. यह वाहन ग्राहकों के लिए 2023 की शुरुआत से उपलब्ध होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार टेस्ला मॉडल एस (Tesla Model S) की तुलना में दोगुनी एफिशिएंट है. लाइटइयर 0 कार को गर्मियों के मौसम में महीनों तक बिना चार्ज किए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 10 सेकेंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

Three months ago early customers put Lightyear 0’s aerodynamic capabilities to the test and discovered the thrills of coasting! Lightyear 0’s aerodynamic design turns coasting into a soaring adventure. Read more → https://t.co/GNBdZmmaNz pic.twitter.com/L9lw2sMaXD

— Lightyear (@lightyear_cars) October 13, 2022