Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की दिनभर की बड़ी खबरें | 4 November 2022

फिर देश की नंबर-1 SUV बनी Tata की ये कार, Brezza टॉप 3 में भी नहीं बना पाई जगह । Click here to read full story

No. 1 SUV: टाटा नेक्सन की बिक्री में साल-दर-साल आधार पर 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ऑप्शन में पेश की जाने वाली एकमात्र एसयूवी है. टाटा नेक्सन एसयूवी का सीएनजी वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, जिसे भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

बिजनेसमैन के सिर चढ़कर बोली इस बाइक की 'दीवानगी', बोरे में सिक्के भरकर खरीदने पहुंचा । Click here to read full story

Bike Payment In Coins: असम के करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर में रहने वाले बिजनेसमैन सुरंजन रॉय ने TVS RTR 160 4V बाइक खरीदी है. उनकी बाइक खरीदने की बात इसीलिए चर्चा का विषय बन गई क्योंकि उन्होंने बाइक के लिए 50 हजार का पेमेंट सिक्कों में किया है.

Honda को इस कंपनी ने दी मात! कभी दोनों के बीच था गहरा संबंध; आज हैं 'दुश्मन' । Click here to read full story

Two-Wheelers: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) की बात करें तो इसने अक्टूबर 2022 के महीने में 4,49,391 दोपहिया वाहनों की बिक्री की, जो 3.9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाती है.

इस कार कंपनी ने सबको धूल चटाई! बेच डालीं इतनी गाड़ियां; Hyundai भी देखती रह गई । Click here to read full story

Car Sales: मारुति के बाद हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) रही, जिसने पिछले महीने (अक्टूबर 2022) में 48,001 यूनिट की बिक्री की, जो बीते साल की इसी अवधि के मुकाबले 29.6 प्रतिशत ज्यादा है.

Maruti की इन कारों पर मिल रहा 57000 रुपये तक का ऑफर, देर की तो होगा नुकसान! Click here to read full story

Discount Offers: मारुति सुजुकी एस प्रेसो मैनुअल वेरिएंट पर कुल 56,000 रुपये के ऑफर्स हैं, जिसमें 35,000 रुपये की नकद छूट, 6,000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट और 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है.

