Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की दिनभर की बड़ी खबरें | 6 November 2022

Creta नहीं पसंद तो इस SUV पर लगाएं दांव! बेस वेरिएंट में भी मिलते हैं 6 Airbags

Kia Seltos: मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta का दबदबा है. यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है. बिक्री के मामले में इसके बाद किआ सेल्टोस रहती है.

किस नियम को तोड़ने पर कटेगा कितने का चालान, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Traffic Rules: सड़क हादसों की घटनाओं को कम करने के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है. यातायात को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.

यहां हैं 1 लाख रुपये से कम की कई कारें, लेकिन खरीदने से पहले जान लें जरूरी बातें

Used Cars: मौजूदा समय में नई कारों की डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है. कई ऐसी गाड़ियां हैं, जिनपर 1 साल से भी ज्यादा का वेटिंग पीरियड है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पुरानी गाड़ियों को खरीदने का विचार बनाने लगे हैं.

Car Tyre में कितनी हवा होनी चाहिए? ज्यादातर लोगों को नहीं है इसकी सही जानकारी

Car Tyre Pressure: अलग-अलग कारों के टायर्स की अलग-अलग प्रेशर लेवल होता है. कुछ टायर्स के लिए 40PSI प्रेशर भी सही हो सकता है जबकि कुछ के लिए यह कम या ज्यादा भी हो सकता है.

इस 7 सीटर कार के दीवाने हुए लोग, धड़ाधड़ खरीद रहे; CNG पर देती है 26KM का माइलेज

Top MPV: अक्टूबर 2022 के दौरान देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की लिस्ट में एक एमपीवी भी शामिल है. यह एमपीवी मारुति सुजुकी अर्टिगा है.

देश में सबसे ज्यादा बिक रही ये 5 कारें, Nexon से भी ज्यादा इन गाड़ियों की डिमांड

Best Cars: 2022 का त्योहारी सीजन भारत में कार निर्माताओं के लिए खुशियां लेकर आया है क्योंकि ऑटोमोटिव उद्योग ने साल-दर-साल बिक्री में 29% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है.

